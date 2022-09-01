شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يدعو السويد لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه بمؤتمر المناخ القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع آنيكا ستراندهول وزيرة المناخ والبيئة السويدية، بمقر الوزارة باستكهولم بحضور السفير أحمد عادل سفير مصر لدى السويد.

وأشاد سويلم بجهود التعاون المشتركة والرغبة فى تطويرها خلال الفترة القادمة من خلال الإستفادة من الخبرات السويدية فى تنمية البحيرات الشمالية فى مصر لتحسين الأوضاع البيئية والتنوع البيولوجى بها، وتطوير إدارة المياه الجوفية وبناء قدرات الكوادر العاملة فى هذا المجال، وتطوير قدرات منظومة تدوير ومعالجة المياه فى إطار جهود الدولة لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها، وقد رحب الجانب السويدى بتقديم الدعم الفنى والتقنى لمصر فى عدد من المجالات فى ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التى تنظمها الحكومة السويدية ويمكن أن تلبى المطالب المصرية خصوصًا فى مجال بناء القدرات.

كما دعا سويلم الجانب السويدى للإستمرار فى المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمر المناخ، ودعم مبادرة التكيف بقطاع المياه والتى ستتقدم بها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم.

ومن جانبها أشادت وزيرة البيئة السويدية بجهود الدولة المصرية كأحد الدول الرائدة فى مجال الحفاظ على البيئة، مؤكدة على دعم وتقدير السويد لاستضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ القادم، وأن الجانب السويدى سيشارك فى فعاليات جناح المياه بمؤتمر المناخ لمناقشة العديد من قضايا البيئة والمناخ الملحة على المستوى العالمى.