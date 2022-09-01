شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" ترسل رسالة نصية على بون صرف الخبز لمستحقى الزيادة الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس أول سبتمبر رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم والذى يتم صرفة فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.