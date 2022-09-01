شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.