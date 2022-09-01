شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. 86.10% للصيدلة و76.83% للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وفيما يلى ننشر الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية بعد إعلان النتيجة حيث سجلت الحدود الدنيا:

الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.

طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.

العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.

الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.

العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.

العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.

التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.

الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.

التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.

الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.

الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.

الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.

الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.

الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.

التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.