طقس الساعات المقبلة.. شديد الحرارة ورياح والقاهرة 33 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد، إن الطقس يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، مع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 30 درجة.