حدث ليلًا| جنوح سفينة عملاقة بقناة السويس.. وتسرب نفطي بعد تحطم سفينة بسواحل جبل طارق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تحمل علم سنغافورة..جنوح سفينة في قناة السويس

جنحت سفينة شحن مواد بترولية في قناة السويس، قرب نفق الشهيد أحمد حمدي ويواصل رجال هيئة قناة السويس جهود سحب السفينة ناقلة النقط لتسيير الملاحة مجددا بالقناة.

بعد جنوحها.. نجاح تحريك سفينة نقل البترول السنغافورية بقناة السويس

نجحت جهود تحريك سفينة نقل المواد البترولية السنغافورية AFFINITY V في قناة السويس، بعد أن جنحت قرب نفق الشهيد أحمد حمدي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

القاطرتان "مصر الجديدة وعزت عادل" تنجحان في تعويم ناقلة البترول الجانحة بقناة السويس

قال مصدر ملاحي إن المرشدين الملاحيين والقباطين على القاطرتين عزت عادل بقوة شد 160 طنا، و مصر الجديدة" تمكنتا من إعادة ناقلة النفط إلى مسارها الطبيعي داخل المجرى الملاحي، من خلال سحب البروة "مقدمة السفينة" ودفع مؤخرة السفينة لتنحرف المقدمة يسارا وتعود لمسارها في القناة.

قناة السويس تعلن رسميًا نجاح تعويم ناقلة البترول السنغافورية بعد جنوحها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود affinity v حمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها.

من طنجة إلى الخليج.. مسار ناقلة النفط السنغافورية المحررة بعد جنوحها بقناة السويس

وصلت مساء أمس الأول الثلاثاء ناقلة النفط AFFINITY V إلى البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد، ترفع علم سنغافورة، قصدت مصر لعبور قناة السويس متجهة ضمن قافلة الشمال متجهة إلى ميناء ينبع السعودي بالبحر الأحمر.

مصدر عسكري سوري: الدفاع الجوي تصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري تصدي وسائط الدفاع الجوي السورية لقصف جوي إسرائيلي طال مناطق جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الأربعاء.

احتواء تسرب نفطي.. تحطم جسم سفينة بعد حادث تصادم في جبل طارق

بعد يومين من حادث تصادم ناقلة نفط عملاقة وسفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، قبالة سواحل جبل طارق، تحطم جسم ناقلة النفط، إلا أنه تم تجنب حدوث تسرب نفطي، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء.

الكونجرس يضغط على منصات تداول العملات المشفرة لكشف وسائل محاربة عمليات الاحتيال

خاطب الكونجرس الأمريكي كبرى بورصات العملات المشفرة، مثل "كوين بيز" و"باينانس" و"إف تي إكس"، للكشف عن الوسائل التي تتبعها هذه المنصات لمعالجة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية.