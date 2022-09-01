"حازم" يطلب تطليق زوجته: "بتربي حرباية في الشقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"مراتي بتحب تربية الحيوانات... وجايبة حرباية تربيها في البيت"، هكذا برر "حازم. م"، 32 سنة، صاحب مغسلة سيارات، تواجده داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى قضائية ضد زوجته "بسنت. س"، 30 سنة، ربة منزل، يطالب فيها بتطليقها لما وقع عليه من ضرر نفسي.

يتذكر الزوج تفاصيل ارتباطه بزوجته قائلًا: تزوجت من "بسنت" بعد قصة حب دامت سنتين، تظاهرت خلالها بأنها تحمل بقلبها مشاعر حب جعلتني أفعل المستحيل من أجل الزواج منها، فتقدمت للارتباط بها، وتزوجنا لمدة 7 أشهر فقط، دون إنجاب أطفال.

تابع "حازم": زوجتي كانت تحب تربية الحيوانات وطالبتني بجلب قطة أو كلب ورفضت، حتى بدأت في تصفح الإنترنت ليلًا ونهارًا لمشاهدة أغرب الحيوانات، فحاولت إقناعها بالابتعاد عن تربية الحيوانات لكن دون جدوى.

أشار الزوج: في يوم إجازتي دخلت البلكونة لشعوري بالحر الشديد، فشاهدت "قفص" وبداخله حرباية، حينها لم أشعر بنفسي إلا وأنا في الشارع من شدة الخوف.

يختتم: لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى قضائية؛ لتطليق زوجتي، بعدما رفضت إجراءات الطلاق بشكل ودي، بعد رفضها بيع الحرباية، وحملت الدعوى رقم 158 لسنة 2021، وما زالت منظورة أمام المحكمة.