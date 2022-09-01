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هيئة الدواء توضح أسباب تغير لون الأسنان عند الأطفال فى مرحلة النمو

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب تغير لون الأسنان أو ظهور التصبغات والبقع عند الأطفال في مرحلة النمو.

 

وبحسب هيئة الدواء المصرية جاء الاسباب متمثلة في :

 

١- تتسبب مضادات كالتتراسيكلين والدوكسيسيكلين لتأثيرهما على تكوين المينا لدى الأطفال دون سن الثامنة.

٢-تتسبب  بعض أنواع غسول الفم التي تحتوي على الكلورهيكسيدين وكلوريد سيتيل بيريدينيوم.

٣- بعض مضادات الهيستامين تتسبب في تغير لون الأسنان.

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة ظهور بقع أو تصبغات على أسنان أطفالك.   ​

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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