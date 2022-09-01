شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح أسباب تغير لون الأسنان عند الأطفال فى مرحلة النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب تغير لون الأسنان أو ظهور التصبغات والبقع عند الأطفال في مرحلة النمو.

وبحسب هيئة الدواء المصرية جاء الاسباب متمثلة في :

١- تتسبب مضادات كالتتراسيكلين والدوكسيسيكلين لتأثيرهما على تكوين المينا لدى الأطفال دون سن الثامنة.

٢-تتسبب بعض أنواع غسول الفم التي تحتوي على الكلورهيكسيدين وكلوريد سيتيل بيريدينيوم.

٣- بعض مضادات الهيستامين تتسبب في تغير لون الأسنان.

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة ظهور بقع أو تصبغات على أسنان أطفالك. ​