شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. رابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الـ 12 المنبثقة من الجامعات الحكومية، وذلك لطلاب الثانوية العامة. وينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى: https://tansik.digital.gov.eg/ApplicationH/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx وسجلت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية : الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%. طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%. العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%. الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%. العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%. العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%. التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%. الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%. التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%. الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%. الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%. الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%. الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%. الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%. التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.