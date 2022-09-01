شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أجهزة دقيقة ومتطورة للكشف عن تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نانسى الجندى رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أنه تم توفير أدق الأجهزة المعملية للكشف عن تعاطى المخدرات بالمعامل بأسعار بسيطة مؤكدة دقة النتائج التى تكشف عنها المعامل.

وأكدت الدكتورة نانسي الجندي رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات سابقة، أنه تم إجراء التتابع الجينى لأكثر من 1400 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لاكتشاف السلالات والتحورات الجديدة لفيروس الكورونا الوافدة إلى البلاد.

وأضافت الدكتورة نانسي الجندي رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع أنه تم ربط المعامل المركزية بوزارة الصحة بجميع أجهزة المعامل بالمحافظات على برنامج إلكتروني موحد وتم إضافة أكثر من 78 جهازا PCR جديد وتوزيع أكتر من 100 جهاز سريع لفحص الكورونا (ID NOW) في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومنافذ الحجر الصحى