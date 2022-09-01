شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل القطارات لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت هيئة السكة الحديد خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة للتيسير على الركاب بالمحافظتين والمناطق الواقعة بخط سير القطارات، ونعرض فى النقاط التالية تفاصيل الخدمة الجديدة.

1- يتم تشغيل الخدمة الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2022.

2- يتم قيام قطار 1904 مكيف) الاسكندرية / القاهرة( على أن يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 5:00 صباحاً بتركيب عدد 10 عربات "3 عربات درجة أولى مكيف+ 6عربات درجة ثانية مكيف +عربة بوفية".

3- تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.

4- إيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة/ طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.

5- إلغاء تشغيل قطار 920مكيف) الاسكندرية / طنطا( أعتبارا من يوم الجمعه الموافق 2/9/2022 وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.