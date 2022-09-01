شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بجامعة الأزهر 2022 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق مجلس جامعة الأزهر على الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 م، بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم كالآتى: - تبدأ الدراسة السبت 1 أكتوبر المقبل 2022. - ينتهى الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 م . - امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 م. - تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 26 يناير 2023. - تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م. - تنتهى إجازة نصف العام الدراسي الخميس 9 فبراير 2023 م . - يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م . - ينتهى الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 1 يونيو . - بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م. - تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م. - امتحانات التصفية للفرق النهائية يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 م.