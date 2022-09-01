تعهد ووسيلة اتصال.. ضوابط عمل الوكيل الملاحي السياحي خلال موسم العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضعت وزارة السياحة والآثار، القواعد والإجراءات الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي للعمل في موسم العمرة 1444 هجرية.

ويرصد "الخليج 365" ضوابط الوكيل الملاحي السياحي وفقا لضوابط العمرة على النحو التالي:

- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات السفر والعودة، وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان الوزارة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة.

يعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي الموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة) والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة على أن يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد، دون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.

يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على بوابة العمرة المصرية، علما بأنه قد تم الربط إلكترونيا مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطا من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع النقل المسموح.

جدير بالذكر، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1444 هجرية.

ومن المقرر، أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم، في شهر أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.