كواليس فيديو قيادة طفل لسيارة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكي" وبرفقته أطفال آخرين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكي" وبرفقته أطفال آخرين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة

وتبين أن السيارة المشار إليها بحيازة مندوب مبيعات - مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو 10 سنوات" نجل خالته حائز السيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة المشار إليها وحائزها والطفل وبمواجهة حائز السيارة المذكور أقر بقيام الطفل "نجل خالته" بقيادة السيارة "دون علمه".

تم التحفظ على السيارة وحائزها، واتخاذ الإجراءات القانونية.