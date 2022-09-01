شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطارات الوجه البحرى تقف بمحطة شبرا وتستكمل مسيرها لرمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الخميس هيئة السكة الحديد، تنفيذ قرار وقوف جميع القطارات القادمة من الوجه البحري والمستمرة لمحطة القاهرة بمحطة شبرا الخيمة مع استمرار مسيرها لمحطة القاهرة، وذلك بصفة مؤقتة، طبقاً لجدولها الحالي وذلك تيسيرا علي جمهور الركاب الراغبين فى استقلال مترو الانفاق من محطة شبرا الخيمة.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن نظراً لما تقوم بة الهيئة من اعمال تطوير وتحديث نظم الاشارات ولحين الانتهاء من اعمال التجديدات وفك الارتباط ببرج الشمال ودخوله الخدمة.

وكانت قررت الهيئة تشغيل خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2022 حيث يتم قيام قطار 1904 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) على أن يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 5:00 صباحاً بتركيب عدد 10 عربات ( 3 عربات درجة أولى مكيف + 6 عربات درجة ثانية مكيف + عربة بوفية ) وذلك طبقا للجدول المرفق الأمر الذى يعمل على تحقيق أكبر قدر من الراحة والتيسير عليهم.

كما سيتم :

تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.

إيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة/ طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وكذلك قررت الهيئة الغاء تشغيل قطار 920 مكيف (الاسكندرية / طنطا) أعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2/9/2022 وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.