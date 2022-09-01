شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مراكز التحكم الآلية ستحدد نوع ومكان الانقطاع فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة الوزارة لإنشاء مراكز تحكم جديدة عددها 47 مركز اعتمدت على اختيار الأماكن التى تعتبر شبكات التوزيع بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز تحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن مشروع تطوير مراكز التحكم القومى لتصبح ذكية سيقلل زمن الانقطاع ولن ينتظر شكوى المواطن بوجود عطل أو انقطاع لانه يظهر اليكترونيا على شاشة التحكم و يحدد نوع و مكان العطل فى دقائق.

وأوضح حمزة، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة التحكم فى تشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية و التشغيل الأمن والاقتصادى للشبكة الكهربائية.

وأضاف حمزة، أن التحكمات بالشبكة الكهربائية تنقسم ما بين تحكمات فى شبكة النقل و شبكات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية تنقسم إلى نظام التحكم والمراقبة و نظام الاتصالات وشبكات النقل وشبكة الألياف الضوئية و مبنى المركز وملحقاته ووحدات تجميع البيانات من المحطات.