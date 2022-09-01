شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 1/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:39
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:56
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:53
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:06 م
وقت صلاة العشاء 7:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:25