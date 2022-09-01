شبه عارية.. كيف انتقم عامل من حبيبته السابقة بعد تصويرها في مكالمة فيديو فاضحة؟‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام فتاة بالتجرد من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص وكذا صورة لهما بدون ملابس.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام فتاة بالتجرد من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص، وكذا صورة لهما بدون ملابس.

أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وكذا تحديد هوية الفتاة المشار إليها مقيمة بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب وبمواجهته قرر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أسرتها ذلك، وقيام نجل عم الفتاة سائق توك توك باستدارجه لمحل سكنه والتعدي عليه بالضرب "دون إصابات" وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو، مما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها انتقاماً منهم، وأمكن ضبط نجل عم الفتاة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وباستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق واتهمت المشكو في حقه بالتشهير بها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.