اليوم.. مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء يناقش مشاكل تراخيص المنشآت والمعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة

تبدأ صباح اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، ويتضمن جدول الأعمال عديد من القضايا المهمة للأطباء والوسط الطبي.

وقال الدكتور محمد فريد حمدى، أمين عام نقابة الأطباء إن هذا المؤتمر ينص على انعقاده قانون نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية وأن النقابة تستأنف تنظيمه بعد انقطاع سنوات بسبب جائحة كورونا، وأضاف: أن النقابة العامة للأطباء منظمة للمؤتمر لكن اقتراحات ورش العمل وإدارتها تقوم بها النقابات الفرعية للأطباء.

وأعلن الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر المؤتمر جدول أعمال المؤتمر الذي يضم أربعة ورش أساسية هي الإعتداءات على الأطباء أثناء تأدية عملهم وعلاقة وفيات الأطباء المتزايدة ببيئة العمل، معوقات تراخيص المنشآت الطبية في النقابة ووزارة الصحة، المعاشات والخدمات الاجتماعية للأطباء، وتنظيم الروابط العلمية والمؤتمرات والورش التعليمية.

وأضاف مايكل، أن كل ورشة عمل ستناقش العديد من البنود المتعلقة، مشيراً إلى ورشة عمل الإعتداءات على الأطباء التي ستشمل مناقشة القوانين الحالية في التعامل مع حالات التعدي على موظف عام وقرارات الجمعية العمومية للأطباء في هذا الشأن ودور النقابات الفرعية في توفير الدعم القانوني، كما تتناول ورشة العمل الأولى بيئة عمل الأطباء وعلاقة ساعات العمل المستمرة والطويلة بوفاة الأطباء إضافة إلى تناولها ميثاق الشرف للدعاية الطبية، وتناقش الورشة مقترح تعديل لائحة آداب المهنة.