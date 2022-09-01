وزير الري يبحث التعاون في تنمية البحيرات مع وزيرة البيئة السويدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع آنيكا ستراندهول وزيرة المناخ والبيئة السويدية، بمقر الوزارة باستكهولم، بحضور أحمد عادل سفير مصر لدى السويد.

وأشاد سويلم بجهود التعاون المشتركة والرغبة في تطويرها خلال الفترة القادمة من خلال الاستفادة من الخبرات السويدية في تنمية البحيرات الشمالية في مصر لتحسين الأوضاع البيئية والتنوع البيولوجي بها، وتطوير إدارة المياه الجوفية وبناء قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال، وتطوير قدرات منظومة تدوير ومعالجة المياه في إطار جهود الدولة لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها.

ورحب الجانب السويدي بتقديم الدعم الفني والتقني لمصر في عدد من المجالات في ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية ويمكن ان تلبي المطالب المصرية خصوصًا في مجال بناء القدرات.

ودعا سويلم الجانب السويدي، للاستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمر المناخ، ودعم مبادرة التكيف بقطاع المياه والتي ستتقدم بها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم.

ومن جانبها أشادت وزيرة البيئة السويدية بجهود الدولة المصرية كأحد الدول الرائدة في مجال الحفاظ علي البيئة، مؤكدة على دعم وتقدير السويد لإستضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ القاد،، وأن الجانب السويدي سيشارك في فعاليات جناح المياه بمؤتمر المناخ لمناقشة العديد من قضايا البيئة والمناخ الملحة على المستوى العالمى.