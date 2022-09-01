برلماني: صرف 300 جنيه لبطاقات التموين أثبت أن محدودي الدخل فوق كل اعتبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف 300 جنيه كدعم استثنائي علي بطاقات التموين بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه، ودعم مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الرئيس السيسي في كل مواقفه يبرهن للمصريين بأنه خلفهم سند وصمام أمان لكل المصريين لمواجهة الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه مصر والعالم.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الرئيس السيسي، يضع المواطن المصري البسيط محدود الدخل فوق كل اعتبار، وفوق كل الأولويات، والدولة المصرية بتوجيهات الرئيس تتخذ من الإجراءات الكفيلة بحماية السلم الاجتماعي من خلال برامج وأهداف وإجراءات ترعى مصالح واحتياجات المواطن.

وأشاد عبدالعزيز، بقرار الرئيس السيسي الخاص بتخصيص 600 مليون جنيه كدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحة الحرجة، فضلا عن تقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم، فضلا عن دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية مؤكدًا بأن برامج الحمايه لن تتوقف لدعم المواطن المصري.