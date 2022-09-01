وكيل "رياضة الشيوخ": يجب تعريف الشباب بقضايا المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ، أهمية القمة الشبابية الثالثة لمراكز شباب مصر، والتي تعقد تحت شعار "مراكز الشباب والمناخ"، مشيرًا إلى أنها تأتي في توقيت مهم قبل استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأشار "دياب"، في بيان له اليوم، إلى ضرورة توعية الشباب بالاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠، وتماشياً مع الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها في التوعية بالتغيرات المناخية وخاصة بين شريحة الشباب وفي ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب مع تبنيها ودعمها الدائم لهم، وذلك من خلال إطلاق العديد من المشروعات التي تعمل علي بناء قدرات شباب مصر.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تكثيف الجهود لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية.

وطالب البرلماني، بضرورة إتاحة الفرصة للتعرف على أفكار الشباب في إيجاد حلول لتأثير التغيرات المناخية على مصر، ودعم مبادرات وأطروحات هؤلاء الشباب في مجال البيئة، خاصة في ظل التغير المناخي الذي يعد تهديد وجودي للعالم.