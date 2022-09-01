السياحة: اختيار الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل 25 مقصدا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع اختار موقع Tripadvisor مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة.

وبحسب بيان وزارة السياحة، جاء وذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

وأوضح الموقع، أن مدينة الغردقة التي تقع على ساحل البحر الأحمر تتمتع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التي من بينها الشعاب المرجانية الرائعة والمياه الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج، بجانب ما شهدته المدينة من تطور كبير فى العقد الماضي مما يجعلها تشهد إقبالاً كبيرا من الزائرين.

وأشار إلى أنها تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبي حيث يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين وغيرها من الأنشطة البحرية.

وعن مدينة شرم الشيخ أشار الموقع، إلى أنها تمتاز بالحياة البحرية المتنوعة ومئات الشعاب المرجانية في البحر الأحمر مما يجعلها منطقة جذب للغواصين والسائحين من محبي السياحة البيئية.

وأوضح أن ما شهدته مدينة شرم الشيخ من تطور ونمو اقتصادي جعلها أحد أفضل المنتجعات السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى أن بها محمية رأس محمد التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن موقع Tripadvisor يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقا لتجارب الزائرين، حيث كان قد اختار هذا العام مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها، ومدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية. ومدينتي القاهرة والأقصر ضمن أفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال العام الجاري.

جدير بالذكر، أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع Tripadvisor.