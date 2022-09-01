الجيزة: إزالة طبقة الطريق المتهالك بشارع عمرو بن العاص بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بالاستمرار في أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحسين حركة المواطنين وتحقيق نسب انجاز بالمشروعات الجارية.

وبحسب بيان اليوم، قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ أعمال إزالة لطبقة الطريق المتهالكة بشارع عمرو بن العاص بالقطاع الواقع باتجاه مستشفى البدرشين العام تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة التي يشهدها الطريق، وجار الاستكمال وذلك بمتابعة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.