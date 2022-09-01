الأمن الغذائي والمياه أهم الملفات.. برلماني: استعدادات مصر لـ "co27" مؤشر نجاح القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن الترتيبات التي تقوم بها مصر استعدادًا لقمة المناخ co27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، تسير على قدمًا وساق، وهو ما يشير مقدما إلى نجاح هذه القمة في ذلك التوقيت.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القمة تأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل ما يعانيه العالم من تغيرات مناخية أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمياه.

وأوضح زين الدين، أن ملفا الأمن الغذائي والمياه سيكونان ضمن أجندة عمل القمة التي ستشهد حضورًا عالميًا، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في وضع المقترحات والحلول لمواجهة تلك الأزمات.

وقال النائب: "ما تقوم به مصر من جهود وتنسيق بين كافة الجهات المعنية على أعلى مستوى، سيعمل على خروج القمة بالشكل الذي يليق بمصر بحجمها الطبيعي أمام دول العالم".

وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنسيق الدائم بين الجهات المعنية والتناغم في التعامل مع كل الملفات المتعلقة بقمة المناخ المقررة في نوفمبر المقبل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الاستفادة من هذه القمة على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بملف السياحة.

ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن قمة المناخ في مصر، سيكون له مردود إيجابي كبير في عرض قضايا القارة الأفريقية، وتوجيه المشاركين إلى ضرورة التعامل مع هذه المشاكل والمشاركة في وضع الحلول للمشكلات القائمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استكمال الترتيبات الخاصة بالقمة على النحو الأمثل، خصوصا فيما يتعلق بالدعاية اللازمة وتكثيف المشاركة الإعلامية من كافة بلدان العالم، لما سيكون له من تأثير بالغ الأهمية على مصر، وتسليط الضوء على ما تشهده من تقدم ملحوظ على كافة المستويات.