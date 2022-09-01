مسئولة بمتحف الحضارة: الفراعنة اهتموا باستغلال الموارد البيئية وإعادة التدوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط وبالتعاون مع برنامج "أجيال سليمة"، برنامج تدريبى لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "مشروع صغير من إعادة التدوير".. محتوى هذا البرنامج مقدم من قبل مبادرة نيل مصر للتربية البيئية حيث يعاد استخدام وتدوير الموارد مما يساهم في الحفاظ على النظم الاقتصادية والموارد البيئية ويخلق مشاريع تدر دخل على المجتمع

وأوضحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل أن البرنامج التعليمى الموجه استهدف الأطفال فوق 8 سنوات لخلق وتنشئة "أجيال سليمة" والعمل على زيادة الوعى البيئى لدى الأطفال، حيث قامت د. نيللى كمال مؤسس مبادرة نيل مصر بتقديم عرض تفاعلي للأطفال عن أهمية البيئة والحفاظ عليها وترشيد الإستهلاك.

وأشارت عزة رزق مسئولة القسم التعليمي بالمتحف أن الحضارة المصرية هي أول الحضارات التي قامت بإستغلال الموارد البيئية بشكل فعال وقامت بإعادة التدوير للخامات وعلى سبيل المثال استغلالهم لجلود الحيوانات وتحويلها لمنتجات قابلة للاستخدام.

وأضافت رزق: إن هذه البرامج المتحفية تساهم فى بناء وعى الأطفال لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.