3 آلاف جنيه راتب شهري.. فرص عمل بمحافظة الجيزة - الشروط وكيفية التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بإحدى شركات للأمن والحراسة.

واستعرضت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- أفراد أمن إداري بمول بمدينة الشيخ زايد

(السن من 21 لـ 39 سنة – العمل 8 ساعات – الراتب 3 آلاف جنيه صافي – الطول لا يقل عن 170 سم – حسن المظهر – مسموح للطلبة بالتقديم – يوجد خط مواصلات من ميدان الجيزة).

ودعا الجهاز، الراغبين في التقدم، بضرورة التوجه إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب العنوان : 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني (ت: ۳۵۷۲۰۸2۵ - ۳۵۷۱۱۱۹۸) يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا