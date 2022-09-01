شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الفاتحة أثناء الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حكم حكم الجهر بالبسملة في الفاتحة أثناء الصلاة، قائلة: "الجهر بالبسملة في بداية قراءة الفاتحة في الصلاة من المسائل التي اختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية وجماعة من العلماء يرون استحباب الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب والشأن فيه واسع؛ فمن جهر بالبسملة فهو حسن ومن أسرَّ بها فهو حسن، وعلى كل إمام العمل ألَّا يتَعَمَّدَ مخالفة الناس فيما اعتادوا عليه وأَلِفُوه من التَّخَيُّرات الفقهية".

واختتمت دار الإفتاء المصرية قائلة : "ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفُرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية".