شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جودة النقل والإنتاج أصبحت جيدة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضيين.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة لشبكات التوزيع مازال هناك بعض المشاكل الفنية ولكنها أصبحت محدودة جدا و غير ملموسة، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال التطوير لشبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال حمزة إن الوزارة تستهدف أن تكون الخدمة التى تصل لجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية بأعلى جودة و خدمة مميزة ، مؤكداً أن الوزارة تولى اهتمام طبير لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد و سيناء بشكل خاص.