شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع الدفعة السابعة من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، من الجمعة المقبلة، وحتى الأربعاء 7 سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.

ومن المقرر أن يتم توزيع 20 طن من اللحوم كدفعة سابعة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية: "القاهرة- المنوفية- كفر الشيخ- الإسماعيلية- شمال سيناء- دمياط- الأقصر- أسوان- مرسى مطروح- السويس- جنوب سيناء".

وبما يتم توزيع يبلغ إجمالى ما تم توزيعه 242 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.