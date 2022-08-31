شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء الفائزين فى المسابقة الثالثة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الفائزين فى المسابقة الثالثة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين لعام 1444هـ / 2022م والتى أقيمت بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومى الأحد والاثنين الموافق : 28، 29/ 8/ 2022م

وفيما يلى أسماء الفائزين فى المسابقة الثالثة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين:





ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم"، إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.