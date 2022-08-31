شكرا لقرائتكم خبر عن منظم معارض "كلنا واحد": المبادرة مستمرة حتى نهاية العام لتوفير السلع الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عمرو خلف، منظم معارض"كلنا واحد"، تفاصيل المبادرة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، موضحا أن المبادرة تسير حاليا في مسارين، الأول امتداد للمرحلة الـ22 وتستمر حتى نهاية العام الجاري لتوفير السلع الاستراتيجية، والثانية المرحلة 23 للمدارس لتوفير المستلزمات المدرسية.

وأكد خلف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على معارض كلنا واحد، مؤكدا أن أسعار الأقلام لم تتحرك عن العام الماضي، وأسعار التي شيرت تبدأ من 65 جنيها.

ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الورق مع وقف الاستيراد الفترة الماضي، ساهم في زيادة الاعتماد على المكون المصري، مردفا أن هناك مصانع مصرية أنتجت كل ما يحتاجه السوق لا سيما «الكشاكيل والكراريس».

وتابع أن علبة الألوان متوفرة بدأ من 10 جنيهات بدلا من 30 جنيها كانت تباع العام الماضي وشنطة المدرسة تبدأ 50 جنيه، مؤكدا أن نسبة المكون المحلي تصل في بعض المنتجات إلى 100%.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة حتى 1 أكتوبر المقبل، موضحا أن المبادرة بها 837 منفذ وسلسة مشاركة في تلك المبادرة فضلا عن أنه تم استحداث قوافل متنقلة العام الجاري لتجوب المناطق الأكثر احتياجًا.