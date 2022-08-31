شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة تدريبية لإعداد القيادات الدينية على تناول القضايا السكانية والصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزراة الأوقاف، أنه في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي ضوء التعاون بينها وبين المجلس القومي للمرأة، عُقدت دورة تدريبية نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية في ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، في الفترة من (29 - 31/ 8/ 2022)، وقد تم خلال الدورة تدريب 100 إمام من أئمة الأوقاف المتميزين على تناول القضايا السكانية والصحية.

وشهد ختام الدورة وتسليم الشهادات للأئمة المتدربين الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة ممثلًا لوزارة الأوقاف، والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، وإيزيس محمود مدير عام تخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سابقًا ممثلين للمجلس القومي للمرأة.