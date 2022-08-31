شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تحتفل بتسليم وتسلم رئاسة الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية ، اجتمع الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس الهيئة السابق بحضور السادة قيادات وأعضاء الهيئة وفق تقليد تسليم وتسلم رئاسة الهيئة ، وفى كلمته أعرب اللواء حسن عبد الشافى أحمد عن امتنانه لفترة رئاسته للهيئة وما لمسه من جهد أبنائها وجديتهم فى أداء مهام وظيفتهم بالأمانة والصدق لصون مقدرات الوطن والحفاظ على المال العام ، كما أبدى سيادته الشكر على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهمة قيادة الهيئة خلال الفترة السابقة وبدورها الحيوى فى دعم مؤسسات الدولة المصرية، وإتاحة الفرصة له لاستكمال خدمة الوطن فى موقع وظيفى آخر بتعيينه مستشاراً لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه أعرب الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن عميق الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية وجدد له العهد على بذل قصارى الجهد لدعم الجهاز الإداري للدولة والحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة التنمية ، وفي نهاية الحفل أهدى له درع هيئة الرقابة الإدارية للوزير حسن عبد الشافى أحمد تقديراً وعرفاناً لجهود سيادته خلال فترة توليه رئاسة الهيئة فى العديد من المجالات ، متمنياً التوفيق له في مهمته الجديده بصدور قرار الرئيس بتعيينه مستشاراً برئاسة الجمهورية.