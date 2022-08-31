توجيهات رئاسية تحافظ على استقرار الوطن والمواطن.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، توجيهات رئاسية تحافظ على استقرار الوطن والمواطن.. الرئيس السيسى يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين بدلا من 100 جنيه.. تدخل حيز التنفيذ اليوم ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصرى تجهيز إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر.



واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ توجيهات رئاسية تحافظ على استقرار الوطن والمواطن.. الرئيس السيسى يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين بدلا من 100 جنيه.. تدخل حيز التنفيذ اليوم ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصرى تجهيز إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر

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