- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إعفاء ذوى الإعاقة الشديدة من الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر
وتكتفى الوزارة بتقديم إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التـأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته كذلك تقرير طبى تم استخراجه خلال الثلاث سنوات الماضية بدءا من مارس 2019 وحتى تاريخه على ان يكون معتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية و المستشفيات الخاصة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية أو غيرها على ان يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن إعاقات " الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولى أو السفلى ، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد "يد أو قدم " كف البصر، فقد السمح الحالات المتقدمة من ضمور العضلات ، الإعاقات الذهنية الشديدة ذوى القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ".