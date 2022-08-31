شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إعفاء ذوى الإعاقة الشديدة من الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استمرارا لحرص وزارة التضامن على التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تؤكد الوزارة على إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

وتكتفى الوزارة بتقديم إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التـأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته كذلك تقرير طبى تم استخراجه خلال الثلاث سنوات الماضية بدءا من مارس 2019 وحتى تاريخه على ان يكون معتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية و المستشفيات الخاصة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية أو غيرها على ان يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن إعاقات " الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولى أو السفلى ، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد "يد أو قدم " كف البصر، فقد السمح الحالات المتقدمة من ضمور العضلات ، الإعاقات الذهنية الشديدة ذوى القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ".



