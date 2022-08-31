شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تطلق حملات للتوعية بترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من جهودها التوعوية لتعزيز ورفع الوعي المائي لدى المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة الجيزة، صرح بذلك المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مؤكدا أهمية التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وفي هذا السياق، نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالجيزة العديد من حملات التوعية للمواطنين، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، شملت مراكز شباب ميت عقبة بالمهندسين، والفهميين بالصف، وأطفيح، ونزلة ترجم، وتناولت تسليط الضوء على أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية"حياةكريمة"، وترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة تهدف إلي التوعية بأهمية كل نقطة مياه.

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أنه تم تنفيذ عدد من الندوات والحملات التوعوية بأحياء: الطالبية، العمرانية، وجنوب الجيزة ومجلس مدينة البدرشين، تناولت التوعية بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه.

وتطرقت أوجه التعاون بين مياه الشرب بالجيزة وقصر ثقافة الجيزة، إلى تنفيذ ندوات توعوية ببيت ثقافة أطفيح ومكتبة الهلال الأحمر الثقافية بفيصل ومكتبة منشأة البكاري؛ تهدف إلي التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، كما شارك فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالقافلة الطبية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالجيزة.

وشهدت كنيسة العذراء القديمة بالوراق تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، شملت نشر رسالة التوعية بأهمية ترشيد المياه بين رواد الكنيسة، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة.