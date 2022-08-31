شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: مبادرة الرئيس "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعتبر أكبر مشروع تنموي ينفذ في العالم ، لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية لمراحل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" ستتخطى تريليون جنيه حيث سيتم تنفيذ آلاف المشروعات في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين في الريف المصري.

جاء ذلك خلال مداخلة لوزير التنمية المحلية في الجلسة النقاشية التي عقدت حول مبادرة "حياة كريمة" على هامش اجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بالقاهرة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف آمنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعي من خلال تلك المبادرة الرئاسية تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في القري والريف والمدن المصرية.

وأوضح الوزير أن مبادرة "حياة كريمة " تستهدف تطوير 4584 قرية بـ 20 محافظة، يقطن بها 53% من سكان مصر، قرابة 55 مليون مواطن، تتكاتف في تنفيذه كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يعتبر مشروع القرن الحقيقي في مصر، والتجربة التي تم مشاركتها مع اشقاءنا الأفارقة ، مضيفاً أنه من المتوقع بعد الانتهاء من تنفيذ " حياة كريمة" يكون هناك تحسن كبير في مستوي المعيشة لمواطني الريف وانخفاض في معدلات الفقر وتغطية شاملة من المرافق والخدمات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن ذلك ما بدأنا نلمسه ونحن نقترب من نهو المرحلة الأولي التي استهدفت 52 مركز تضم 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن مصري باستثمارات تزيد عن 300 مليار جنيه وبحجم مشروعات أكثر من 30 ألف مشروع.

كما تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الحلقة النقاشية حيث استعرضت دور وزارة التخطيط فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .