شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسف" تنفذ 20 حملة صحية تستهدف 56 ألف شخص بشمال سيناء بالتعاون مع "الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت منظمه الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهلال الأحمر المصري على تنفيذ أكثر من 20 حملة صحية في شمال سيناء تستهدف 56000 شخصاً، كما تم تطوير 13 ناديًا للأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للأطفال وأسرهم من سكان محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتخرج أول دفعة من المتدربات علي الولادة الطبيعية " القابلات" ، واللاتي تم تدريبهن على مهارات الولادة الطبيعية من قبل وزارة الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء.

ووفق بيان اليونيسف تقوم المنظمه بالتعاون وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية في محافظة شمال سيناء بأربعة ادارات(العريش - بئر العبد - الحسنة - نخل) من خلال ؛ تدريب أكثر من 350 من مقدمي الرعاية الصحية الأولية، وتوفير المعدات الطبية وتطوير 20 عيادة صحية مدرسية.

حيث احتفلت المنظمه اليوم تحت رعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بتخرج أول دفعة من القابلات (٢٢ قابلة) اللاتي تم تدريبهن على مهارات الولادة الطبيعية من قبل وزارة الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء بحضور الدكتور فضل الحق ، نائب ممثل يونيسف في مصر، والدكتورة سيلينا باجراكتاريفيتش، مديرة قسم تنمية الطفولة والصحة بيونيسف مصر، والدكتور عصام علام، مدير مساعد برنامج الصحة والتغذية بيونيسف مصر.

ولفت بيان اليونيسف أن القابلات " المتدربات علي الولادة الطبيعية" هن الرابط بين السيدات ومجتمعاتهن وبين المنظومة الصحية للتأكيد على إمدادهن برعاية صحية ذات جودة أثناء الحمل والولادة ومابعد الولادة. يمكن إنقاذ حياة الآلاف من الأمهات وحديثي الولادة بالاستثمار في تدريب القابلات على مهارات الولادة.