شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: القطاع يعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير الخدمات للمواطنين، بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف حمزة لـ"الخليج 365"، أن تطوير مستوى الخدمة يتم على 4 محاور، الخدمات الذكية، منها المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء الذكية، والربط عن طريق خدمة 121وتقديمها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، وخدمة تطبيق واصل لذوى الإعاقة وصعوبات التخاطب، وخدمة العملاء.

وأشار حمزة إلى أنه تم فتح خدمة العداد الكودى للمواطنين، والسماح للمواطن بتسجيل مشكلته عن طريق المنصة التي نفذتها الشركة، موضحا أنه يوجد 52 مركزا متميزا عال الجودة، مع 216 مركزا متوسط الجودة، و198 مركز بحاجة لتطوير شامل.

وأوضح حمزة، أن مشروع العددات الذكية، جاء لربط شركات التوزيع بنظام متكامل،كاشفا عن أنه تم تركيب 250 ألف عدد ذكي وعدد 1300 مجمع بيانات في 9 مدن بكافة أنحاء الجمهورية، بجميع التجارب الفنية وتقييم أداء التقنيات المختلفة، كذلك الانتهاء من إنشاء 7 مراكز تشغيل ملعومات للشركة القابضة.

وأوضح أن الوزارة، تقوم بالعمل على أحدث التكنولوجيات، في المدن، وتحديد المطلوب بالمرحلة المقبلة، وتغطية الشريحة الكبرى عن طريق الشركات، لافتا إلى أنه يوجد خطة تركيب العدادت مسبقة الدفع والعدادات الذكية خلال 5 سنوات.

كما كشف عن أنه جار العمل على توحيد قواعد البيانات المشتركين وربطها بقاعدة قومية للدولة، منها مزيا عديدة، تحديد كود للشارع والمبنى والوحدة، وحصر مخالقات التعدي على مرفق الكهرباء، بأكثر من محافظة، مثل الأقصر، جونوب سينناء والسويس والإسماعيلية، وبني سويف وسوهاج والمنيا، لعمل قاعدة بيانات موحدة.