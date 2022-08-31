شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظف سور مجرى العيون من الأتربة والغبار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، من خلال فرق العمل بفرع الهيئة بحي السيدة زينب قطاع سور مجرى العيون أعمال غسيل السور من الأتربة والغبار مع غسيل الأرصفة والبلدورات، تحت إشراف مهندس محمد عرفة مدير الفرع وعمال النظافة بالفرع.

وجاءت تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للمركزية للنظافة بالمتابعة المستمرة واستمرار العمل وإثبات الذات وتجديد الأفكار لزيادة الإستفادة من إمكانيات الهيئة في غسيل الأرصفة والبلدورات وتطهير الأرصفة.

وكانت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة رفعت اطنان من المخلفات التاريخية بجانب سور مجرى العيون، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة سور مجرى العيون بعد إزالة المناطق العشوائية.