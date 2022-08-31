شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: نجاح اعتماد 35 مركز ووحدة طب أسرة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أسماء مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظة بورسعيد، الحاصلة على درجة الاعتماد القومى GAHAR2021 المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم اعتماد جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لها ببورسعيد، بنسبة 100%، وشملت تلك المنشآت 35 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضحت، أنه شملت منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة 23 وحدة طب أسرة، وهم، (الصفوة، الكويت، أم خلف، حوض بدران، سهل الطينة، عمر بن الخطاب، شمال الحرية، المناخ1، المناخ2، بورفؤاد ثانِ، عثمان بن عفان، العرب2، فاطمة الزهراء، الصيدلانية سمر عبدالرحمن، وحدة الـ 5000، منطقة جنوب البترول، الإسراء، الميسرة، الكاب، العاشر من رمضان، بحرالبقر الجديدة، الـ 44، الجرابعة) ببورسعيد.

وأضافت، أنه شملت المنشآت المعتمدة 12 مركز طب أسرة، وهم، (بحرالبقر القديمة، الحى الإماراتي، شرق النوادي، القابوطي، على بن أبى طالب، العرب، العلاج الطبيعي، الجوهرة، محمد مشالي، تعاونيات الزهور، مصطفى كامل، بلال بن رباح) ببورسعيد.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى اكتمال اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، بنسبة 100%، متابعًا أن محافظة بورسعيد هى أول محافظات التأمين الصحى الشامل تكتمل اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية بها، ووصولًا لهذا الإنجاز.

وتابع: أن الرعاية الصحية الأولية هى العمود الفقرى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تغطى 80% من احتياجات الفرد لخدمات الرعاية الصحية، بما تشمله من خدمات الفحص الطبى الشامل، المتابعة الطبية الدورية لحالات الأمراض المزمنة والأورام، التثقيف والتوعية الصحية السليمة، التطعيمات، كما أنها بوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تسجيل واعتماد المنشآت الصحية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية شريطة أساسية للانضمام لمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضمن تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية بتلك المنشآت للمنتفعين ومطابِقة لأحدث المعايير العالمية للسلامة والأمان والجودة.