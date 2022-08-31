مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة عمال بمحور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي عامل مصرعه وأصيب 7 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى محور الضبعة، المتجه إلى محور روض الفرج.

وتلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج قبل "الكارتة"، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.

تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان في الواقعة.