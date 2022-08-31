حدث في 8 ساعات| 300 جنيه دعمًا استثنائيًا لبطاقات التموين واستحداث تصريح العمل الافتراضي بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقة التموين، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي عقوبة بعض المحكوم عليهم، وزير التموين يكشف موقف احتياطي القمح.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقة التموين

ذكرت قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استجاب لطرح القوى السياسية ويوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقة التموين.

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بقرار جمهوري تعيين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

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تعاون في التدريب.. رئيس الأركان يناقش مع نظيره اليوناني تعزيز العلاقات العسكرية

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مع الفريق أول كونستانينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لمصر.

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"الوزراء" يوافق على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي عقوبة بعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2022 ميلادية.

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القوى العاملة: الإمارات تستحدث تصريح العمل الافتراضي لأول مرة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات، يفيد بقيام حكومة الإمارات باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام قابل للتجديد، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

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أزمة الشحنة الأوكرانية.. وزير التموين يكشف موقف احتياطي القمح

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم توريد القمح المحلي بلغ 4.2 مليون قمح محلي، تضمنت 150 ألف طن تقاوي منوهًا إلى غلق باب التوريد غدًا الخميس، مشيرًا إلى أن احتياطي مصر من القمح آمن ويكفي 7 شهور لأول مرة.

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مدفن طه حسين.. أول تعليق من حفيدته على صورة الإزالة

علقت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين، على الصورة المتداولة بشأن كتابة كلمة (إزالة) على مدفن عميد الأدب العربي.

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مصير رفات طه حسن حال إزالة مدفنه.. حفيدته تكشف لمصراوي

قالت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين، إن محافظة القاهرة حتى الآن أخبرتهم بأن قرار هدم مدفن عميد الأدب العربي لم يتخذ بعد.

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