الجيزة: محطة الصرف الصحي بأرض اللواء تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تأهيل محطاتها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأعلن المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة رفع وشبكة صرف صحي أرض اللواء على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، وذلك بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لإعتماد الشهادة في أقسام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.

وأضاف بدوي، أن محطة رفع صرف صحي أرض اللواء تعمل بطاقة تصميمية ٢٦ ألف م٣/يوم، وتبلغ مساحتها ٩٥٠ م٢، وتخدم مناطق بأرض اللواء وفيصل.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أهمية تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.