عمرو عادل يتسلم رئاسة "الرقابة الإدارية" من رئيس الهيئة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تسلم الوزير عمرو عادل، اليوم، رئاسة هيئة الرقابة الإدارية من الوزير حسن عبدالشافي أحمد رئيس الهيئة السابق، والذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيينه مستشاراً برئاسة الجمهورية.

وأعرب الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس الهيئة السابق - في كلمته خلال الاجتماع الذي جمعه والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، بحضور قيادات وأعضاء الهيئة، وفق تقليد تسليم وتسلم رئاسة الهيئة - عن امتنانه لفترة رئاسته للهيئة وما لمسه من جهد أبنائها وجديتهم في أداء مهام وظيفتهم بالأمانة والصدق لصون مقدرات الوطن والحفاظ على المال العام.

كما أبدى الشكر على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهمة قيادة الهيئة خلال الفترة السابقة، وبدورها الحيوي فى دعم مؤسسات الدولة المصرية، وإتاحة الفرصة له لاستكمال خدمة الوطن فى موقع وظيفى آخر بتعيينه مستشاراً لرئاسة الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن عميق الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية بتكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وجدد لسيادته العهد على بذل قصارى الجهد لدعم الجهاز الإداري للدولة والحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة التنمية.

وأهدى الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية - في نهاية الحفل - درع هيئة الرقابة الإدارية للوزير حسن عبدالشافي أحمد، تقديراً وعرفاناً لجهوده خلال فترة توليه رئاسة الهيئة فى العديد من المجالات، متمنياً التوفيق له في مهمته الجديده بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه مستشاراً برئاسة الجمهورية، اختتمت فعاليات الحفل بصورة تذكارية مع قيادات الهيئة وأبنائها.