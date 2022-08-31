شكرا لقرائتكم خبر عن التوجيه المائى بأسيوط ينظم ندوة للتعريف بالمبادرة القومية لتطوير الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت ادارة التوجيه المائى بأسيوط التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ندوة للتعريف بالمبادرة القومية لتطوير الرى والتحول لمنظومة الرى الحديث ومجهودات الوزارة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوضيح بروتوكول التعاون المشترك بالجمعية الزراعية بالأقادمة لتوضيح .

وتم خلال الندوة شرح التحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر - مشروع تأهيل وتبطين الترع والمساقى الخصوصية ودوره فى خدمةالمزارعين - فوائد واهمية الري الحديث وآثاره الإيجابية وربطه بمشروع تأهيل الترع والمساقى الخصوصية.

يأتى ذلك في ظل إهتمام وزارة الموارد المائية والري بترشيد وتنمية الموارد المائية المتاحة وتطبيق نظم الري الحديث حيث تستهدف الدولة تحويل 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات لما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابىكبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجيةالمحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

يشار إلى أنه تم وضع آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع ، حيث تمحصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات ، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول ، مشيراً الى أنه يتم التواصل مع المزارعينو الفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم ، والتأكيد على أهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.