تعرف على السيرة الذاتية للمستشار عدلى زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة النيابة الإدارية فى بيان لها السيرو الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد فهو من مواليد 4 ديسمبر 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

وله سجل حافل بالعطاء خلال مسيرته العملية بالنيابة الإدارية، حيث التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً فى مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، وهي:

1- نيابة بنها الفترات (197- 1979)، (1982 – 1987)

2- نيابة مطروح الفترة من (1979- 1982)

3- نيابة طنطا/أول (1987– 1992)

4- نيابة شبرا الخيمة (1992– 1994)

5- انتدب سيادته للعمل بوزارة العدل- إدارة المحاكم (1994– 2008)

6- وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة (2008)

7- مديرًا لنيابة بنها/ثان (2009– 2010)

8- مديرًا لنيابة شبين الكوم أول (2010– 2014)

9-مديرًا لنيابة طنطا/ رابع (2014- 2016)

10- وكيلًا للمكتب الفنى بشبرا الخيمة (2016– 2017)

11- مديرًا لنيابة بنها/ ثان (2017)

12- وكيلًا للمكتب الفنى بشبرا الخيمة (2017– 2018)

13- مديرًا لفرع الدعوى ببنها (2018– 2021)

14- مديرًا للمكتب الفنى ببنها (2021– 2022)

15- عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتبارًا من أكتوبر 2021

وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 394 لسنة 2022 بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 سبتمر 2022.