شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنزلة الشوبك ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مشدداً على استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لتلافى جميع الملاحظات وتذليل العقبات لرفع نسب الإنجاز بكافة المشروعات الجارية بالقرى والنجوع المستهدفة.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون القائم مع القوات المسلحة بأجهزتها المختلفة والجهود المخلصة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروعات حياه كريمة، مؤكدا على المتابعة من قبل كاقه القيادات التنفيذية للمحافظة لإنجاز كافه المشروعات.

وفي ذلك الإطار قام ابراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بمتابعة نسب الإنجاز النهائية لعدد من المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنزلة الشوبك الشرقى بمركز ومدينة الصف، والتي تستهدف تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال بهذا المشروعات من كافة الجهات المعنية.

وبدأت الجولة بمشروع إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي والذي أقيم على مساحة 1400م2 ويضم مبني إداريا وأنشطة و2 ملعب خماسي وتراس حضانة، وذلك في إطار سعى الدولة نحو التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها ورفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية.

كما شملت جولة نائب المحافظ تفقد مجمع الخدمات الحكومية والزراعي المتكامل بنزلة الشوبك والذي تم أنشاؤه لخدمة 60 ألف نسمة، ويضم مركزا تكنولوجيا وسجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية ومكاتب خدمية مع مراعاة توفير أماكن لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في تحقيق نقلة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي وإنهاء المعاملات الحكومية في سهولة ويسر.

كما تم متابعة مشروع إنشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك، وذلك لخدمة أهالي القرية والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة، وشهدت الجولة متابعة نسب التنفيذ النهائية لمشروع محطة رفع الصرف الصحى لقرية حسن عتمان بالشوبك بالإضافة الي الوقوف على التجهيزات النهائية لمكتبة حياة كريمة والتى تهدف إلى نشر الوعي والثقافه بين أبناء القريه.