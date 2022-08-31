شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يكلف الواعظات بتنظيم لقاء دعوياً إسبوعياً للصم بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عن صدور توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بضرورة توجيه العناية بذوي الهمـم وتقديم الرعايـة لهم، حيث قرر مجمع البحوث الإسلامية بتكليف الواعظة منى عاشور، بعمل لقاء دعوي أسبوعي للصم بلغـة الإشـارة.

وذلك بداية من اليوم الأربعاء 31/ 8/ 2022، بالأزهر الشريف، وستبدأ دروس للصم من الواعظة مباشرة لفئة الصم، على أن يكون اللقاء الأربعاء من كل أسبوع.

وكانت أكدت لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن ما أُذيع عبر بعض القنوات الفضائية مؤخرًا من إعلان واضح أمام الجمهور بالدعوة إلى الديانة الموحدة أو كما يسمّونها "الديانة الإبراهيمية"، هى دعوة لا تتفق وطبيعة الخلق وفطرتهم التى تقرّ الاختلاف فى اللون والعرق وحرية العقيدة، كما أنها دعوة تخالف صحيح ما ورد به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما اتفق عليه سلف الأمة.

وأضافت اللجنة فى بيانها أن هذه الدعوة سبق أن بيَّن شيخ الأزهر مدى خطورتها عندما أكد فى خطابه أنها تشبه دعاوى العولمة، ونهاية التاريخ، و«الأخلاق العالمية» وغيرها – وإن كانت تبدو فى ظاهر أمرها أنها دعوة إلى الاجتماع الإنسانى وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته.. إلَّا أن المتأمل يجد أنها دعوةٌ إلى مُصادرة أغلى ما يمتلكُه بنو الإنسانِ وهو: «حرية الاعتقاد» وحرية الإيمان، وحرية الاختيار، وكلُّ ذلك مِمَّا اشتملت عليه الشرائع، وأكَّدت عليه فى نصوص صريحة واضحة، ثم هى دعوةٌ فيها من أضغاث الأحلام أضعاف ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها.